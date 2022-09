Diablo Immortal: disponibile il primo grande aggiornamento Incubi Dimenticati

Blizzard ha reso disponibile il primo grande aggiornamento, intitolato Incubi Dimenticati, per Diablo Immortal. Potete trovare maggiori informazioni per il nuovo aggiornamento sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica di Incubi Dimenticati:

Monastero Silente : una nuova spedizione per i giocatori di livello 60 e superiore che potranno radunarsi in gruppi da due a quattro membri per rivivere la storia delle crociate di Zakarum nelle lande di Ivgorod .

: una nuova spedizione per i giocatori di che potranno radunarsi in gruppi per rivivere la storia delle crociate di . Castello di Cyrangar : introduce due modalità di gioco ripetibili assieme a bonus passivi potenziabili man mano che conquistate e difendete il castello.

: introduce due modalità di gioco ripetibili assieme a bonus passivi potenziabili man mano che conquistate e difendete il castello. Battle Pass della Stagione 5 Discendenti della Tempesta : Il Battle Pass Discendenti della Tempesta presenta 40 gradi di sfide e ricompense , tra cui Gemme leggendarie, Emblemi, Else e altro ancora.

: Il Battle Pass Discendenti della Tempesta presenta , tra cui Gemme leggendarie, Emblemi, Else e altro ancora. Nuovo Boss Izilech il Deforme: capo degli Iracondi, la sua crudeltà non conosce limiti, viene riverito dai demoni inferiori che tremano dinanzi al suo regno tirannico. I giocatori con Indice di Combattimento è almeno 6175, possono radunare un gruppo di avventurieri esperti, parlare con Rayek di fronte all’Albero di Einfrinn a Cuor della Marca e affrontare il Deforme a partire dal 2 ottobre.

Di seguito una panoramica del gioco:

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Diablo Immortal è disponibile per dispositivi mobile, con una open beta in arrivo su PC.