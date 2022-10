Giochi in uscita ad ottobre 2022 su PC e console

L’ottobre in arrivo è pieno di titoli interessanti. Attesi grandi ritorni, da Bayonetta allo strategico Victoria, passando per Uncharted che debutta su PC con la raccolta l’eredità dei ladri. Altri debutti importanti anche su Switch, con Nier:Automata e No Man’s Sky. Ma non vi anticipiamo altro, e vi lasciamo qui sotto con la lista di alcuni dei giochi in uscita più interessanti in arrivo per questo ottobre 2022. Voi tra questi, quali giocherete?

4 ottobre: Overwatch 2 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Dopo sei anni dall’esordio del primo capitolo, Blizzard fa uscire Overwatch 2 con tante novità, a partire da un cambio di business model, rendendolo free-to-play e con i sistemi di pass e ricompense tipici. Cambia anche il gameplay, passando dal 6v6 al 5v5, favorendo un sistema più veloce con un unico tank sostenuto da due dps e due support. Proprio per questi cambi, sono stati rivisti anche alcuni personaggi, ed introdotte nuove modalità.

6 ottobre: NieR:Automata The End of YoRHa Edition (Nintendo Switch)

NieR:Automata sbarca anche su Switch. Dopo il grande successo che ha portato ad una vera rinascita del brand targato Square Enix, gli androidi 2B, 9S e la minaccia apocalittica arrivano sulla console Nintendo, insieme al DLC 3C3C1D119440927.

7 ottobre: No Man’s Sky (Nintendo Switch)

Altro titolo a debuttare su Switch. A 6 anni dal primo rilascio, e tanti cambiamenti che hanno portato ad una vera e propria ricostruzione, gli infiniti mondi sviluppati da Hello Games del designer Sean Murray arrivano anche sulla console ibrida Nintendo.

12 ottobre: Bricktales (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Clockstone e Thunderful portano un nuovo capitolo legato agli storici mattoncini, in cui tuffarsi in un avventura dove il cuore sono le meccaniche di costruzione, e dove risolvere enigmi esplorando i colorati diorami LEGO.

14 ottobre: Dragon Ball: The Breakers (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

L’azione asimmetrica arriva anche nell’universo di Dragon Ball, con questo The Breakers che porterà 7 giocatori guidare gli umani che devono sopravvivere agli assalti di un altro giocatore nei panni del razziatore di turno (nonché grande nemico nella serie, come Freezer o Cell).

14 ottobre: Scorn (PC, Xbox Series X/S)

Titolo che fin dall’annuncio ha riscontrato un grande interesse, Scorn arriva (anche su Game Pass), con le sue atmosfere inquietanti in ambienti onirici, in cui la particolarità dello scenario è un vero e proprio personaggio a sé. E per chi non se ne fosse accorto, il gioco verrà pubblicato con una settimana di anticipo!

18 ottobre: A Plague Tale: Requiem (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Amicia e suo fratello Hugo tornano in questo Requiem dopo gli eventi tragici del primo Innocence, che hanno portato la terribile piaga della macula, con topi annessi, a dilaniare una Francia medievale. Sembra però che i pericoli non siano terminati. E se per caso ve la siete persa, ecco a voi la nostra intervista esclusiva fatta al game director Kevic Choteau!

18 ottobre: Marvel Snap (PC, Mobile)

Dopo rollout e periodi di test, Marvel Snap esce ufficialmente su Android, iOS e Steam, mostrando il ritorno di Ben Brode (ex- Hearthstone) con un gioco di carte, ora ambientato nello sconfinato universo degli eroi Marvel.

19 ottobre: Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri (PC)

Un’altra icona Sony sbarca ufficialmente su PC. Nathan Drake e amici arrivano sia su Steam che su Epic Games Store con questa raccolta che contiene il quarto episodio e il DLC con protagonista Chloe della saga targata Naughty Dog.

20 ottobre: Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Nintendo Switch)

Il team formato dai Rabbids e i personaggi dell’universo di Mario tornano con il tocco di Ubisoft Milano in questo Sparks of Hope, dove bisogna di nuovo portare la propria strategia nelle mappe di gioco, nello sfondo di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia.

21 ottobre: Gotham Knights (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

L’open world di Warner Bros. ambientato a Gotham City vede le strade invase dai criminali: difenderla sarà compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin

21 ottobre: Persona 5 Royal (PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch)

Dopo essere passato su PlayStation 4 nel 2019, Persona 5 Royal arriva anche su PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, sancendo il debutto della serie principale su diverse nuove console. La versione royal è il remake del quinto capitolo della saga JRPG di Atlus, uscito nel 2016.

25 ottobre: Victoria 3 (PC)

Ritorno atteso per i giocatori di strategici. Dopo dodici anni dal precedente capitolo, Paradox Interactive porta Victoria 3 su PC, dove fondare la società ideale nel tumultuoso XIX secolo, all’insegna di entusiasmo e trasformazioni.

27 ottobre: Star Ocean: The Divine Force (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Altra serie che ritorna dopo qualche annetto: a sei anni da Integrity and Faithlessness, Square-Enix e tri-Ace portano infatti Star Ocean: The Divine Force, sesto episodio della serie principale del JRPG.

28 ottobre: Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

Altro atteso ritorno quello di Bayonetta, che continua la sua esclusività Nintendo, e che torna otto anni dopo il secondo episodio con un malizioso look inedito: questa volta la famigerata Strega di Umbra dovrà vedersela con una nuova minaccia, armata delle sue fidate pistole e del Sabbat temporale, una tecnica che le permette di rallentare il tempo.

28 ottobre: Call of Duty Modern Warfare II (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Il seguito del reboot della serie partito nel 2019 è pronto ad uscire con una campagna per giocatore singolo, combattimenti Multigiocatore, una modalità Operazioni Speciali evoluta, con dinamiche di gioco tattiche cooperative, e il ritorno degli iconici Operatori della Task Force 141.

28 ottobre: Resident Evil Village Gold Edition (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Questa Gold Edition porterà diversi cambiamenti a Resident Evil Village. La possibilità di giocare in terza persona, il DLC (sempre in terza persona) con protagonista Rose, la figlia di Ethan, e novità per la modalità mercenari. Per chi ha già il gioco, può acquistare la Winters’ Expansion.