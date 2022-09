Pokémon ed Ed Sheeran collaborano, il nuovo singolo sarà la colonna sonora di Scarlet e Violet

Ciò che non molti sanno è che il cantante ed artista internazionale Ed Sheeran è un fan sfegatato di Pokémon; l’animo appassionato dell’artista è qualcosa che lo contraddistingue e questa profonda dedizione per le cose da lui amate, ha contribuito a renderlo uno degli artisti più amati del momento. Un ulteriore frutto di questo suo talento è una nuovissima hit ( trovate il video musicale in fondo a questo articolo) nata dalla collaborazione tra Ed e Pokémon.

La nuova hit farà parte della colonna sonora di Scarlet e Violet a partire dal prossimo 18 novembre in esclusiva su console Nintendo. Il video in questione include alcuni dei suoi Pokémon preferiti come Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax, ma in generale il video ha la capacità di riportare indietro i fan sin alla loro infanzia, quando la fantasia non aveva limiti.Ma ecco quanto dichiarato da Ed Sheeran al riguardo:

Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari, io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi

quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!

Passione e nostalgia, sono questi gli ingredienti del filmato che accompagna “Celestial”( diretto da Yuichi Kodama), ed è lo stesso presidente di The Pokémon Company International, Kenji Okubo, a definirsi entusiasta di questa fantastica collaborazione. Ecco di seguito le sue parole:

Collaborare con una star internazionale come Ed è davvero un sogno che si avvera per noi. Siamo tutti suoi grandi fan; è stato un immenso piacere lavorare insieme a lui e la sua genuina passione per questo mondo è decisamente palpabile. Inoltre, Yuichi Kodama è riuscito a rappresentare magnificamente una sensazione di gioia infantile e un’aria di avventura nel video. L’amore che provano entrambi per la serie Pokémon ha reso questa collaborazione davvero speciale e non vediamo l’ora di vedere i fan del videogioco e della musica di Ed che cantano Celestial. Spero che tutti saranno felici di sentire la canzone anche in Scarlatto e Violetto, a fine anno.

Dunque non ci resta che cominciare a godere di questa fantastica Hit regalata da una collaborazione destinata a diventare leggendaria. Restiamo sintonizzati.