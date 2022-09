World of Warcraft Dragonflight è disponibile dal 29 novembre

Blizzard Entertainment ha annunciato che World of Warcraft: Dragonflight uscirà in tutto il mondo il 28 novembre. Il titolo è disponibile in pre ordine. Potete vedere il trailer di annuncio qui sotto. Di seguito la dichiarazione della vice presidente e produttrice esecutiva di World of Warcraft, Holly Longdale:

Dragonflight è stato realizzato tenendo a mente la nostra incredibile community, e col desiderio di tornare a quello che più amiamo: lo splendore di Azeroth e dei suoi personaggi, con i nostri giocatori nel ruolo di eroi. Vogliamo invitare tutti in questa nuova avventura, dove ci immergeremo nelle terre dei draghi, diventeremo parte del loro antico retaggio e vedremo rivelarsi tutti i segreti di questa terra.



I giocatori scopriranno le Isole dei Draghi ed esploreranno quattro nuove zone, ognuna dedicata a ciascuno degli antichi Stormi dei Draghi, create con amore dal team di sviluppo di World of Warcraft per i giocatori veterani e quelli nuovi. Man mano che le Isole dei Draghi si risvegliano, così fanno gli antichi segreti dimenticati, e i giocatori attraverseranno questi luoghi per cielo e per terra mentre esplorano tutto ciò che le Isole dei Draghi hanno da offrire. Di seguito una panoramica:

Volate nei cieli padroneggiando la nuova abilità del Volo Draconico, che consente di spiccare il volo per le Isole dei Draghi in sella a un drago personalizzato. Potete anche utilizzare con il nuovo sistema di talenti, che permette di scegliere le abilità in maniera creativa a qualsiasi livello, in modo da poter giocare la propria classe come più si desidera, e con il sistema di professioni aggiornato, con cui è possibile scegliere di specializzarsi nella propria arte. Insieme a tutto questo arrivano anche gli aggiornamenti all’Heads-Up Display (HUD) e il nuovo sistema della User Interface (UI), per personalizzare l’aspetto e le funzionalità dell’interfaccia di World of Warcraft come mai prima d’ora.

World of Warcraft: Dragonflight sarà disponibile dal 28 novembre su PC.