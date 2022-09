Homicidal All-Stars: demo gratuita disponibile durante lo Steam Next Fest

Good Shepherd Entertainment e lo studio di sviluppo Artificier hanno annunciato che durante lo Steam Next Fest, che si terrà dal 3 al 10 ottobre, sarà possibile provare gratuitamente Homicidal All-Stars, lo strategico a turni ambientato in un sensazionale reality show in un futuro distopico in cui vi è una profonda spaccatura nella società, segnata da un’estrema diseguaglianza di reddito.

Il reality Show sarà proprio il fulcro principale attorno al quale ruoteranno le dinamiche di gioco, i concorrenti dovranno sfidarsi in sport cruenti spinti dalla necessità di sopravvivere in pericolose aree urbane. Ecco, di seguito, le caratteristiche principali di Homicidal All-Stars:

Una classica storia di vendetta : vivi un’esperienza piena di eccessi e azione in stile American Gladiators, ispirata ai film di fantasienza come RoboCop, 1997: Fuga da New York e L’implacable.

: vivi un’esperienza piena di eccessi e azione in stile American Gladiators, ispirata ai film di fantasienza come RoboCop, 1997: Fuga da New York e L’implacable. Diventa una leggenda : sconfiggere la morte dimostrando le tue abilità in gioco farà aumentare la tua fama e ti renderà una star. Registra confessionali, firma autografi ai fan, sblocca accordi di sponsorizzazione per ottenere ricompense bonus che ti aiuteranno a vincere.

: sconfiggere la morte dimostrando le tue abilità in gioco farà aumentare la tua fama e ti renderà una star. Registra confessionali, firma autografi ai fan, sblocca accordi di sponsorizzazione per ottenere ricompense bonus che ti aiuteranno a vincere. Gameplay strategico ricco di sfide : tuffati in una campagna ricca di meccaniche di combattimento tattico profonde che metteranno a dura prova le tue abilità in diversi livelli unici.

: tuffati in una campagna ricca di meccaniche di combattimento tattico profonde che metteranno a dura prova le tue abilità in diversi livelli unici. Crea la tua squadra perfetta : costruisci il tuo team scegliendo tra diverse classi, ognuna delle quali presenta il proprio albero delle abilità, e personalizza l’equipaggiamento dei personaggi con armi potenti, impianti e strumenti utili per affrontare le sfide di ogni episodio. Aumenta di livello i tuoi personaggi e scopri nuove strategie per superare le difficoltà di ogni episodio.

: costruisci il tuo team scegliendo tra diverse classi, ognuna delle quali presenta il proprio albero delle abilità, e personalizza l’equipaggiamento dei personaggi con armi potenti, impianti e strumenti utili per affrontare le sfide di ogni episodio. Aumenta di livello i tuoi personaggi e scopri nuove strategie per superare le difficoltà di ogni episodio. Sopravvivi al futuro dell’intrattenimento : affronta avversari feroci armati fino ai denti e con impianti cibernetici, ma stai attento alle trappolee ai colpi di scena che ha in serbo il regista dello show, che non si farà nessun problema a piegare le regole per aumentare gli spettatori e compiacere i piani alti dell’emittente.

: affronta avversari feroci armati fino ai denti e con impianti cibernetici, ma stai attento alle trappolee ai colpi di scena che ha in serbo il regista dello show, che non si farà nessun problema a piegare le regole per aumentare gli spettatori e compiacere i piani alti dell’emittente. Integrazione con l’audience di Twitch: gli streamer su Twitch possono invitare il pubblico a prendere parte alla carneficina, votando in tempo reale gli eventi che vorrebbero vedere in gioco. Saranno d’aiuto mantenendo attivo il treno dell’hype? Oppure sceglieranno la violenza mandando i propri streamer preferiti incontro al loro destino?

Insomma le premesse per un gioco interessante ci sono davvero tutte; è possibile aggiungere il titolo alla lista dei desideri su Steam, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Ed Sheeran e Pokémon hanno collaborato e creato una canzone dedicata al famoso franchise? Qui il nostro articolo dedicato.