Sword Art Online Alicization Lycoris è finalmente disponibile per Switch

Come già precedentemente annunciato, Sword Art Online Alicization Lycoris è finalmente disponibile per Nintendo Switch. Originariamente lanciato per Xbox One, PlayStation 4 e PC nel 2019, il titolo narra delle vicende di Kirito che si risveglia in un mondo virtuale al quale sente di appartenere senza apparente motivo. In questo nuovo universo il giovane incontro un ragazzo, Eugeo; una promessa legherà per sempre il destino dei due giovani e per mantenere fede al patto dovranno affrontare mille sfide insieme.

Durante la loro avventura, i giocatori uniranno le forze con Medina, erede della famiglia degli Orthinanos in disgrazia, che intende riabilitare il proprio nome entrando a far parte dei Cavalieri dell’Integrità; insomma il gioco è frutto di un mixaggio perfetto di quelli elementi caratteristici degli JRPG con il mondo fantasy-medievale di Alicization. Ora anche i giocatori Nintendo potranno godere di Sword Art Online Alicization Lycoris. Per maggiori informazioni basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo, restiamo sintonizzati.