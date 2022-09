Overwatch 2 arriva il 4 ottobre con la nuova mappa Esperança ambientata in Portogallo

Il 4 ottobre Blizzard Entertainment lancerà l’attesissimo Overwatch 2. L’annuncio è stato accompagnato dall’arrivo di una nuova mappa Esperança ambientata in Portogallo. Di recente è stato pubblicato il trailer sulla storia di Kiriko. Per maggiori informazioni su Overwatch 2, potete visitare il sito ufficiale qui.

La mappa si trova proprio accanto al mare e presenta mura di duroglass che serve a proteggere la città. L’area è circondata da una vegetazione lussureggiante e da montagne scoscese, mentre le facciate arancioni degli edifici della città si armonizzano con la posizione soleggiata, illuminando il paesaggio e creando un’esperienza coinvolgente e realistica per i giocatori. Esperança è una mappa in cui si giocherà la modalità Push: è strutturata con un percorso tortuoso, in graduale pendenza, e con vie che favoriscono la mobilità degli eroi. Push è una modalità di gioco in arrivo su Overwatch 2. Si tratta di una nuova versione della classica modalità scorta, già presente nel primo capitolo, ma ora i giocatori dovranno attaccare e difendere allo stesso tempo. Di seguito una panoramica del titolo:

Overwatch 2 trasporterà i giocatori nei climi caldi e soleggiati di questa zona dell’Europa Meridionale, poiché il team artistico e sonoro, che ha lavorato alla nuova mappa, si è impegnato a creare una rappresentazione accurata della località portoghese.

Caratteristiche

Nuovi Eroi: d iversi eroi straordinari si uniranno agli attuali soldati, scienziati e avventurieri di Overwatch . Sia che vi piaccia guidare la carica come un carro armato , tendere imboscate ai nemici con potenti danni o potenziare e aiutare i tuoi alleati , c’è un nuovo eroe per ognuno di voi e molti altri sono in arrivo.

iversi eroi straordinari si uniranno agli attuali . Sia che vi piaccia guidare la carica come un , tendere imboscate ai nemici con , c’è un nuovo eroe per ognuno di voi e molti altri sono in arrivo. Multiplayer: portate la lotta verso nuove destinazioni man mano che la portata del PvP si espande. Viaggiate per il mondo, assaporate panorami mozzafiato e scontrati per le strade di luoghi iconici.

Overwatch 2 sarà disponibile dal 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.