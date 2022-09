PlayStation Stars: il premio più alto è l’assistenza clienti prioritaria, fan infuriati

In linea con quanto precedentemente annunciato, a partire da ieri in Giappone è disponibile l’abbonamento di fidelizzazione Sony, PlayStation Stars ( potete leggere il nostro articolo dedicato a questo indirizzo). Fondamentalmente, fulcro intorno al quale ruota il suddetto servizio, è la vincita di ” premi” attraverso campagne volte a guadagnare punti fedeltà.

Tuttavia i clienti giapponesi si sono dichiarati molto insoddisfatti del servizio poiché uno dei premi più alti è una migliore assistenza clienti. PlayStation Stars è strutturato in livelli, tutti i giocatori iniziano dal livello 1 e salgono di livello nel tempo acquistando e giocando giochi e guadagnando trofei. Il livello più alto ( il quarto quindi) richiede ai giocatori di acquistare 4 giochi a prezzo pieno sul PS store e di guadagnare 128 trofei rari in cambio di una più funzionale assistenza clienti, una cosa che dovrebbe essere garantita di base a tutti i clienti.

La critica è avvenuta in massa tramite Twitter, dove i giocatori hanno espresso la loro indignazione al riguardo. Sony dal proprio conto non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma è bene specificare che non si sa ancora se i primi della versione orientale saranno uguali a quelli della versione occidentale. Per saperne di più dovremo aspettare una dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda, restiamo sintonizzati.