Dead Island 2: le armi si romperanno, il team di sviluppo spiega perché

Dead Island 2, secondo quanto dichiarato, presenterà una meccanica delle armi da mischia soggetta a degradazione. Questo sta a significare che nel momento in cui vengono utilizzate perdono di forza fino a rompersi. Tutto questo ha lo scopo di creare un certo equilibrio tra le armi da mischia e quelle da fuoco. Queste ultime infatti sono soggette ad una quantità limitata di munizione ed è sembrato giusto al team di sviluppo aggiungere ” difficoltà” anche alle corrispettive armi ” manuali”: Ma ecco quanto dichiarato in merito da Adam Duckett, direttore del disegn, in merito:

Siamo generosi in questo; vogliamo che i giocatori esplorino l’intero arsenale di armi, quindi abbiamo così tante fantastiche mod, così tanti vantaggi e così tante altre cose in questo gioco che vogliamo che i giocatori possano scegliere



Oltre al fatto che per aiutare i giocatori durante l’esperienza di gioco è stata aggiunta una barra che indica la degradazione dell’arma, durante l’intervista Duckett ci ha tenuto a specificare che sarà veramente soddisfacente e spettacolare per i giocatori vedere l’elsa vuota nelle proprie mani ma la lama incastrata nel cranio di uno zombie. Questa scelta andrebbe dunque ad aggiungere si difficoltà, ma anche una certa soddisfazione nel giocatore.

Come se non bastasse, è stato dichiarato che il gioco sarà particolarmente generoso per quanto riguarda il numero di armi equipaggiabili; si potranno aggiungere fino a 8 armi nella loro ruota per scambiarle liberamente e altre 8 possono essere conservate nell’inventario del giocatore per quando vi sarà la necessità di sostituire qualcosa.

Insomma, la notizia cela dei risvolti davvero interessanti per il titolo.Dead Island 2 uscirà il 3 febbraio 2023 e arriverà su PC , PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che PlayStation Star non sta ricevendo molti consensi in Giappone? Qui il nostro articolo dedicato.