Mario + Rabbids Sparks of Hope: ecco lo story trailer

In vista dell’imminente lancio di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft e Nintendo hanno davvero dato il via al marketing del gioco. Negli ultimi giorni, abbiamo visto un diversi gameplay, nuovi trailer ed è stato mostrato molto sulle tattiche a turni del titolo. Ora, Ubisoft ha rilasciato un altro nuovo trailer, questa volta incentrato sulla storia del gioco.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un’avventura di dimensioni molto più grandi rispetto al suo predecessore e porterà i giocatori in una varietà di luoghi unici in tutta la galassia. Combattendo contro il flagello di Cursa e la sua corruzione dilagante, Mario, Luigi, Peach, Bowser e un ampio cast di personaggi Rabbid (molti dei quali saranno, ovviamente, versioni Rabbid di Mario) avranno il compito di collaborare e restaurare i pianeti che visitano. Potete trovare il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del titolo:

Unitevi a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplorate pianeti viaggiando nella galassia mentre svelate misteriosi segreti e completi avvincenti missioni.

Caratteristiche

Formate il team migliore scegliendo tre eroi tra un eclettico gruppo di nove.

Sconfiggete tutti i nuovi boss e gli altri nemici sparsi per la galassia.

Salvate i prodigiosi Spark dispersi nella galassia che ti forniranno specifici poteri e vi aiuteranno nei combattimenti.

Scatenate tutte le abilità del tuo eroe ma usa bene la strategia mentre vi scagli contro i nemici, saltate sui vostri compagni di squadra e vi riparate dietro le coperture.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope arriverà il 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch.