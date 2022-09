Valkyrie Elysium è disponibile su console PlayStation

Valkyrie Elysium, un nuovo gioco di ruolo d’azione della serie Valkyrie di Square Enix, è ora disponibile per PS4 e PS5. Potete vedere il trailer di lancio qui sotto, che mette in evidenza i vari personaggi e alcuni combattimenti. Inoltre è disponibile una demo gratuita del gioco.

La storia si concentra su una Valchiria chiamata da Odino, il Padre di Tutti, per impedire Ragnarok. Insieme a diverse armi magiche, può anche reclutare ed evocare vari guerrieri per combattere come Einherjar. Vanta combattimenti in tempo reale incentrati sullo sfruttamento delle debolezze elementali e sulla distruzione dei nemici. Puoi anche usare l’Einherjar per attraversare ostacoli ambientali e usare un rampino per platform e attaccare i nemici. Di recente Square Enix ha annunciato un’aggiornamento gratuito in arrivo a novembre. L’aggiornamento gratuito aggiunge combattimenti a tempo di Seraphic Gate, nuove opzioni di difficoltà e Hilde’s Vengeance, una nuova modalità con Hilde come personaggio giocabile. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Tempo fa, Ragnarok portò il mondo sull’orlo della distruzione. Odino, il Padre di Tutti, usò il poco potere che gli era rimasto per dare vita a un’emissaria della redenzione, la valchiria, e lasciò il destino del pianeta nelle sue mani.

Caratteristiche

Un RPG d’azione frenetico : lanciatevi sul campo di battaglia e attaccate a tutta velocità con il nuovo sistema della Catena di anime . Usate la vasta serie di abilità a disposizione della valchiria per mandare a segno combo devastanti.

: lanciatevi sul campo di battaglia e attaccate a tutta velocità con il nuovo sistema della . Usate la vasta serie di abilità a disposizione della valchiria per mandare a segno combo devastanti. Einherjar : invocare gli Einherjar garantisce dei bonus elementali alla valchiria e offre un vantaggio strategico in battaglia.

: invocare gli garantisce dei bonus elementali alla valchiria e offre un vantaggio strategico in battaglia. Sistema di combo e arti divine: la barra delle arti si riempie quando i giocatori eseguono una serie di attacchi continui e lunghe combo. Svuotando la barra, la valchiria eseguirà delle potenti tecniche speciali conosciute con il nome di Arti Divine.

Valkyrie Elysium è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre l’11 novembre arriva la versione per PC tramite Steam.