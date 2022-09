Fall Guys x Doctor Who: un leak svela la futura collaborazione

Doctor Who è una serie di fantascienza con un seguito particolarmente appassionato e, secondo quanto dichiarato da un noto leaker, il mondo fantastico del ” dottore del tempo” potrebbe presto fondersi con quello di Fall Guys. L’annuncio arriva tramite la piattaforma Twitter e dichiararlo è Data Miners che si è già fatto notare per aver ” centrato” ed anticipato diverse notizie in merito.

Ciò che è stato dichiarato nello specifico riguarda anche i costumi e le emote che, sempre secondo il noto leaker, sono già state aggiunte al gioco. Ecco di seguito, nello specifico, cosa ha rivelato al riguardo:

Costumi:

Dalek

Quarto dottore

Tredicesimo dottore

Emoticon:

Cacciavite sonico

Targhe: 3

Soprannomi: 3

Importante sottolineare che questa notizia non ha nulla di ufficiale ed è quindi necessario trattarla come tale e prenderla con le pinze; d’altronde Fall Guys x Doctor Who è una collaborazione di sicuro successo, vista la popolarità, la fama ed il seguito di entrambi i prodotti. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Dead Island avrà armi soggette a deterioramento? Qui il nostro articolo dedicato.