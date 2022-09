Ubisoft avrebbe in cantiere Project U e sarà uno sparatutto coop

Ricordate Project Q di Ubisoft, un titolo arena a squadre annunciato ufficialmente qualche mese fa? Sembra che il publisher abbia in cantiere un altro titolo basato sulle lettere: Uno sparatutto cooperativo chiamato Project U. Come rilevato da Tom Henderson su Insider-Gaming, è già stata creata una pagina ufficiale che descrive il titolo come un “nuovo concetto di sparatutto cooperativo basato su sessioni, in cui molti giocatori si uniscono per prevalere contro una minaccia schiacciante!”.

Le fonti di Henderson hanno notato che sono già iniziati i playtest chiusi del titolo. Non si sa molto, ma sono disponibili i requisiti di sistema per il test. Per giocare a 60 FPS sono necessari un Intel Core i7-6700K o un AMD Ryzen 5 2600, una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX Vega 64 e 16 GB di RAM Dual Channel. È interessante notare che il playtest è attualmente limitato all’Europa.

Non è noto se Project U sarà un titolo free-to-play come il prossimo XDefiant o The Division Heartland. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Nel frattempo, secondo quanto riferito da Henderson, Project Q è ancora in fase di sviluppo con playtest attivi. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma non ha subito lo stesso destino di Ghost Recon Frontline.