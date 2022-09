Steelrising: disponibile il New Game Plus

Spiders ha pubblicato un importante aggiornamento per il suo gioco Action-RPG Steelrising, aggiungendo il New Game Plus e varie correzioni. Il New Game Plus permette di rigiocare l’avventura principale e di continuare i progressi di un’altra partita. Sebbene il livello, le armi e i potenziamenti rimangano invariati, la difficoltà sarà maggiore perché appariranno varianti dei nemici con nuove skin, armi e mosse.

Fortunatamente, ci sono nuove armi e un nuovo costume da scoprire, quindi il New Game Plus offre alcuni vantaggi. Se si è terminato il gioco, il salvataggio si converte automaticamente in New Game Plus e nel menu principale compare una nuova opzione per questa modalità.

Tra le altre caratteristiche di questa patch vi sono le correzioni per il glitch degli oggetti infiniti e per vari Achievements. La modalità Assist non impedirà più ai giocatori di ottenere gli obiettivi. Se avete soddisfatto le condizioni per uno di essi, si sbloccheranno retroattivamente. È interessante notare che anche il bilanciamento del gioco è stato modificato. I boss ottengono un aumento dei danni, dell’armatura e delle resistenze, mentre il danno, la quantità di bottino e la quantità di negozio delle granate sono stati ridotti.

Steelrising è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Intanto, se volete saperne maggiormente sulla produzione, vi rimandiamo alla nostra recensione