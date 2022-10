Fantasy Wars: Gli Anelli del Potere e House of the Dragon protagonisti su Twitch di GamesVillage

Nei prossimi giorni sul nostro canale Twitch ci saranno due dibattiti legati agli universi fantasy tra i più noti. In collaborazione con Astro Edizioni si terranno infatti delle Fantasy Wars con protagonisti anelli, draghi ed eroi. Dalle pagine dei libri agli schermi televisivi, si parlerà de Gli Anelli del Potere e di House of the Dragon.

Il primo evento si terrà il 6 ottobre, sull’universo creato da Tolkien, dai suoi scritti fino alla serie Amazon. Il secondo si terrà invece il 7 ottobre e riguarderà l’opera di George R.R. Martin.

Qui sotto potete vedere i dettagli relativi all’evento, con anche i partecipanti ai due dibattiti.

Giovedì 6 ottobre : ore 16:00 – 19:00

Gli anelli del potere: atto d’amore o tradimento?

Dagli scritti di J.R.R Tolkien alla super produzione televisiva targata Amazon

Intervengono al dibattito:

Chiara Guida : Critico cinematografico, Direttrice di Cinefilos

Marlen Vazzoler : Giornalista pubblicista, Redattrice di Screenweek e Mymovies

Gianpaolo Iglio : Critico videoludico, Vicedirettore di Game Pro

Francesco Pierciballi : Produttore cinematografico, CEO di Tixter

Moderatore – Marco Lucio Papaleo : Vicedirettore di GamesVillage

Venerdì 7 ottobre : ore 16:00 – 19:00

House of the Dragon: il riscatto del finale del Trono di Spade?

Dibattito sul nuovo adattamento dell’opera di George R.R. Martin

Intervengono al dibattito:

Andrea Guglielmino: Giornalista, Fumettista e Scrittore

Walter Ferri : Critico transmediale, Redattore di GamesVillage

Fabio D’Anna : Critico videoludico, Redattore di Retrogame Magazine

Piermarco Rosa : Docente universitario, Columnist di Game Pro

Moderatore – Marco Lucio Papaleo : Vicedirettore di GamesVillage

Qui sotto potete vedere la locandina con il programma di queste due Fantasy Wars.