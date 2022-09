Need For Speed Unbound: reveal in arrivo, con playtest ad ottobre?

È da un po’ che girano rumor riguardo a Need for Speed Unbound (questo dovrebbe essere il titolo), prossimo capitolo della serie racing in sviluppo da parte di Criterion Games. Sono trapelati alcuni gameplay che mostrano elementi più stilizzati e il noto insider Tom Henderson ha dichiarato sulle pagine di Insider-Gaming che il reveal è “imminente”. In un nuovo report, Henderson riferisce anche che EA ha pianificato dei playtest dal 13 al 18 ottobre.

Gli inviti per i playtest sarebbero stati inviati con domande sui titoli di corse, in particolare sulla serie Need for Speed. Pur non confermando apertamente i playtest, le fonti hanno riferito ad Henderson che questi si “intensificheranno” nel corso del mese.

I requisiti per il playtest includerebbero un PC desktop o portatile (non è richiesto un PC da gioco), una webcam, una cuffia con microfono, una connessione Internet via cavo o WiFi stabile (100 Mbit/s) e un controller Xbox o PlayStation. I playtest dureranno presumibilmente sei ore al giorno e i partecipanti potranno scegliere tra quattro titoli della libreria dell’editore.

Per quanto riguarda la data di uscita, Henderson dice che Need for Speed Unbound uscirà il 2 dicembre su Xbox Series X/S, PS5 e PC: sarebbe già pronto un trailer di annuncio, della durata di circa un minuto e mezzo, con la musica di A$AP Rocky. Secondo Henderson, l’annuncio è previsto per le prossime due settimane, anche se non si è stata confermata una data precisa.

Vedremo dunque se i rumor verranno confermati o meno: noi di GamesVillage, come sempre, vi faremo sapere.