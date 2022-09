FIFA 23: disponibile, ecco il trailer di lancio

Dopo l’accesso anticipato della scorsa settimana, da oggi 30 settembre FIFA 23 esce per tutti i giocatori. E per celebrare l’evento, Electronic Arts ha pubblicato il trailer di lancio, che vede protagonisti tifosi e calciatori, da Mbappe a Van Dick, passando per Zidane e Kerr. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Il gioco arriva con la tecnologia HyperMotion2, il cross-play, e le innovazioni nelle modalità, tra cui FIFA Ultimate Team, Carriera, VOLTA FOOTBALL e la FIFA World Cup maschile e femminile (a tal proposito, esordio anche per i club femminili). FIFA 23 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite l’app EA, Origin, EPIC e Steam, PlayStation 4 e Xbox One.

Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC, ha dichiarato:

“Con FIFA 23, stiamo offrendo ai fan di tutto il mondo l’esperienza calcistica più coinvolgente e autentica mai vista in un titolo EA SPORTS FIFA. Includendo il calcio femminile, le ultime innovazioni tecnologiche con HyperMotion2, un’autenticità senza pari con più di 300 partner in tutto il mondo del calcio, questo ultimo titolo incarna il potere del calcio di connettere giocatori, campionati, squadre e talenti di tutto il mondo attraverso la nostra passione condivisa per questo sport”.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.