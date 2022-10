Chaos Head Noah non arriverà più su Steam

Spike Chunsoft ha annunciato che non farà più uscire Chaos Head Noah su Steam a causa di alcune modifiche richieste dalle linee guida della piattaforma Valve. Scusandosi con i fan in attesa, l’azienda sta valutando la possibilità di distribuire il gioco su PC su altri store. La versione per Nintendo Switch uscirà come previsto il 7 ottobre.

Qui sotto potete leggere il comunicato completo, tradotto:

“Spike Chunsoft, Inc. è spiacente di annunciare che non sarà in grado di rilasciare CHAOS;HEAD NOAH su Steam come originariamente previsto a causa delle modifiche richieste dalle linee guida di Steam al contenuto del gioco. Spike Chunsoft, Inc. ritiene che tali modifiche non consentano di rilasciare il gioco secondo i propri standard.

L’azienda si scusa con tutti i fan che attendono con ansia l’uscita del gioco.

L’azienda sta valutando la possibilità di distribuire il titolo attraverso negozi alternativi e, una volta definiti i dettagli, farà un nuovo annuncio ufficiale. Fino ad allora, la vostra pazienza e comprensione sono apprezzate.

Vi assicuriamo inoltre che la versione per Nintendo Switch non è interessata e uscirà il 7 ottobre 2022, come previsto.”

Ricordiamo che Chaos Haed Noah è un versione migliorata della visual novel di 5pb. e Nitroplus uscita originariamente nel 2008, che Spike Chunsoft ha localizzato in lingua inglese.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Spike Chunsoft.