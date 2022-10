Brusaporto Retrocomputing Edizione 2022 in arrivo

Brusaporto Retrocomputing Edizione 2022 sta per arrivare e celebra un appuntamento decisamente importante, ovvero il quindicesimo compleanno della manifestazione, ormai un vero e proprio appuntamento fisso per gli appassionati di Retrocomputing del Nord Italia. Si, perché se al centro abbiamo il veterano Firenze Vintage Bit o altre iniziative come il Vintage Computer Festival Italia, di cui abbiamo parlato in questa pagina, per chi abita dalle parti di Bergamo quella dei retromaniaci di Brusaporto è un’evento annuale ormai di culto. All’iniziativa partecipano ogni anno appassionati provenienti da tutta Italia, che espongono le meraviglie informatiche del passato per far conoscere al grande pubblico la storia dell’informatica grazie al magico mondo del Retrogaming e del Retrocomputing. L’appuntamento autunnale è fissato per quest’anno in data Due Ottobre 2022.

La quindicesima esposizione a tema Retrò di Brusaporto Retrocomputing Edizione 2022 si svolgerà questa domenica nella consueta Location, ovvero nel Centro Polivalente di Brusaporto (comune in provincia di Bergamo), sito in Via Roccolo SNC, con il patrocinio ufficiale delle istituzioni locali. Un appuntamento ormai consueto, che rinnova una tradizione per la retro passione accesa orma nel lontano 28 Ottobre 2007, anno in cui si è svolta l’ormai leggendaria prima edizione dell’evento. Brusaporto Retrocomputing Edizione 2022 ha i seguenti orari per i visitatori, dalle ore nove alle ore tredici, poi pausa pranzo, in cui poter degustare specialità locali nei ristoranti dei dintorni, e poi si riprende dalle ore quattordici fino alle diciotto, orario di chiusura ufficiale della manifestazione. Come di consueto l’ingresso dell’evento è libero e completamente gratuito. Se amate il Retrocomputing e vi trovate a passare nei dintorni di Bergamo, non dovete assolutamente mancare. Trovate il sito ufficiale della manifestazione bergamasca in questa pagina.