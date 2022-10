Devolver Digital: ecco le demo per lo Steam Next Fest

Devolver Digital ha annunciato, e reso già disponibili, alcune demo dei titoli del suo catalogo in uscita per l’imminente Steam Next Fest (3-8 ottobre). Si tratta di Stick It to the Stickman, Gunbrella e McPixel 3, e possono essere giocati, per l’appunto, sia prima, durante che dopo l’evento sulle demo della piattaforma Valve. Per l’occasione il publisher ha pubblicato anche un video con questi tre giochi, che potete vedere in fondo alla notizia.

Stick it to the Stickman:

Stick it to the Stickman è un picchiaduro roguelike a base di motoseghe, calci all’inguine e graffettatrici pazze, con spettacolari combattimenti basati sulla fisica, grandi quantità di caffè e orrende puzze usate come arma!

Gunbrella:

Gunbrella è un’action-adventure noir-punk ambientato in un mondo che dipende da una risorsa naturale in rapida diminuzione. I giocatori assumono il ruolo di un burbero boscaiolo in cerca di vendetta, armato della misteriosa Gunbrella: un’arma da fuoco che funge da ombrello. Le sue indagini si intrecciano con i meccanismi interni di ghoul e gangster, poliziotti e tagliagole e con le conseguenze dello sfruttamento aziendale.

McPixel 3:

McPixel 3 è un’elettrizzante avventura in cui l’aspirante eroe che dà il nome al gioco dovrà sventare un disastro dietro l’altro usando metodi anticonvenzionali ma divertenti per scatenare il caos.

Qui sotto potete vedere il trailer delle tre demo di Devolver Digital per lo Steam Next Fest.