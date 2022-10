Ubisoft: i giochi acquistati su Stadia saranno trasferiti su PC attraverso Ubisoft Connect

In seguito alla chiusura di Google Stadia nel gennaio 2023, Ubisoft ha annunciato che permetterà ai giocatori di trasferire i propri giochi Ubisoft da Stadia a PC attraverso Ubisoft Connect.

Sebbene la società consentirà ai giocatori di trasferire i propri giochi, al momento non è noto se consentirà ai giocatori di trasferire altri aspetti dei propri giochi, come i dati di salvataggio e i progressi. Non è stata comunicata una data precisa in cui i giocatori potranno trasferire i loro giochi.

Jessica Roache, senior corporate communications manager di Ubisoft, ha dichiarato:

“Mentre Stadia chiuderà i battenti il 18 gennaio 2023, siamo felici di annunciare che stiamo lavorando per portare i giochi che possedete su Stadia su PC attraverso Ubisoft Connect. Avremo maggiori informazioni sui dettagli specifici e sull’impatto per gli abbonati a Ubisoft+ in un secondo momento”.

Google ha annunciato la chiusura di Stadia il 29 settembre. L’azienda ha anche fatto sapere che tutto ciò che è stato acquistato per Stadia attraverso i portali di Google sarà completamente rimborsato. In precedenza Google aveva anche cancellato diversi giochi in fase di sviluppo per la sua piattaforma, che secondo le indiscrezioni comprendevano anche il sequel di Death Stranding.