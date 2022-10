Death Stranding 2 sarà esclusiva PlayStation?

Dopo l’annuncio della chiusura di Stadia, erano uscite delle indiscrezioni secondo cui Google avrebbe rifiutato di fare un nuovo capitolo di Death Stranding per via di una componente unicamente single player. Arrivano però nuove voci sul secondo episodio della serie di Kojima Productions, da un noto e spesso affidabile insider, Dusk Golem, tramite ResetEra.

Secondo lui, il titolo è in sviluppo, con il nome in codice Ocean, e fa parte di uno stesso contratto stipulato tra Sony e Kojima Productions, che prevede questo secondo capitolo come ultimo di esclusività con PlayStation. O quantomeno, le due parti starebbero contrattando per prolungarlo o meno. L’insider aggiunge oltretutto che ogni qualsiasi voce che vede Death Stranding 2 non con Sony sono false, andando dunque contro a lo scenario con Google citato sopra, e che quindi l’accordo tra Kojima e Microsoft non avrebbe a che fare con il nuovo capitolo di questa serie.

Qui sotto potete vedere il post per intero, tradotto:

Death Stranding 2 è in fase di sviluppo (e per far sì che gli addetti ai lavori sappiano che non sto dicendo c*****e in futuro, il suo nome in codice interno è Ocean), ma Kojima ha un accordo di lunga data con Sony, che attualmente sta analizzando se Sony e Kojima Productions debbano rinnovare o meno i loro contratti dopo DS2, ma che prima di questo non era mai stato in discussione a causa del contratto multi-gioco che Sony e Kojima Productions hanno stipulato.

Ma Death Stranding 2 è sempre stato progettato con Sony. Non dirò nulla di concreto sul gioco in sé, né ora né in futuro, quindi non chiedetemi nulla anche se in seguito scoprirete che sto dicendo la verità al 100% sul nome in codice e sul contratto. Ma qualsiasi mormorio su un DS2 con qualcuno che non sia Sony è una s*******a.

L’accordo con Xbox non è mai stato inteso come DS2, questa voce è semplicemente falsa, Sony e Kojima Productions hanno un contratto multi-gioco che scade dopo DS2 e al momento entrambe le parti stanno decidendo se continuare il loro rapporto o terminarlo dopo DS2, e questa è la verità.