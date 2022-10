Dead Space Remake: il gameplay verrà svelato il 4 ottobre

EA Motive, lo studio di sviluppo responsabile dell’imminente remake dello sparatutto horror Dead Space, ha recentemente iniziato a pubblicare parti di un criptico messaggio con codice QR ARG. Ma secondo Dusk Golem, l’ARG è già stato risolto e ha rivelato che il 4 ottobre sarà la prossima data per un nuovo gameplay, oltre ad altre cose piuttosto interessanti.

Il trailer rivela un brevissimo ma orribile filmato del protagonista di Dead Space Remake, Isaac Clarke, che affronta un Necromorfo, una delle creature non-morte che abitano l’astronave USG Ishimura dove si svolgeranno gli eventi del gioco. Oltre al piccolo teaser, un filmato della USG Ishimura è stato rivelato in un video YouTube non elencato sul canale ufficiale di Dead Space. Il video ha una risoluzione monocromatica molto bassa, ma rivela vari luoghi all’interno della nave, come l’area di manutenzione, la sala di volo, la sala macchine e altri luoghi iconici.

È stato creato anche un account Instagram come parte di questa criptica campagna di teasing ARG. L’account rivela che ci sono altri 11 nodi (o prese in giro) in serbo per i fan e che continueranno a rilasciare altri codici QR incompleti lungo la strada. I fan del titolo, nel mentre potranno anche mettere le mani su The Callisto Protocol, un successore spirituale della serie Dead Space, che uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Xbox.