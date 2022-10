Steam Deck: ecco i titoli più giocati di settembre 2022

Valve ha pubblicato l’elenco dei giochi più giocati su Steam Deck nel mese di settembre. L’elenco, ordinato in base alle ore totali giocate, è guidato dal gioco indie Vampire Survivors.

Ecco l’elenco completo:

Vampire Survivors Elden Ring Cyberpunk 2077 Ade No Man’s Sky The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Marvel’s Spider-Man Remastered Cult of Lamb Disney Dreamlight Valley

L’elenco presenta un sano mix di titoli indie come Vampire Survivors, Cult of the Lamb e Hades, accanto a titoli di punta del settore come The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Marvel’s Spider-Man Remastered e Cyberpunk 2077.

Lo Steam Deck è diventato un modo popolare di giocare e, secondo Valve, i dati relativi ai pre-ordini del sistema in vista dell’imminente lancio in Giappone sono “migliori delle aspettative iniziali”.

Valve ha anche annunciato all’inizio di quest’anno che sta raddoppiando le spedizioni di Steam Deck, e sempre più giochi vengono lanciati già compatibili con il dispositivo, come il recente Marvel’s Spider-Man Remastered e persino il vociferato porting per PC di Returnal.