Horizon Zero Dawn è in arrivo su PS5 con uno spin-off multiplayer? Ecco tutti i rumor

Nel fine settimana sono emersi alcuni rumor, tra cui alcuni inaspettati, legati al franchise di Horizon di Guerrilla Games. Nello specifico, si parla niente poco di meno che dell’arrivo di Horizon Zero Dawn su PlayStation 5, in quella che potrebbe essere un’operazione in pieno stile The Last of Us Part I. Inoltre, sempre tali discrezioni parlerebbero dello sviluppo di un titolo spin-off della serie con meccanichemultiplayer.

I rumor provengono da MP1st e da Andy Robinson di VGC, con quest’ultimo che ha in pratica confermato quanto emerso in precedenza. Di seguito vi riassumiamo ed elenchiamo tutte queste indiscrezioni emerse in rete:

Horizon Zero Dawn sarebbe in sviluppo su PlayStation 5 in formato di remastered o remake , proponendo una componente grafica migliorata e un gameplay aggiornato.

, proponendo una componente grafica migliorata e un gameplay aggiornato. Il gioco offrirebbe anche un sistema di illuminazione migliorata e texture della stessa qualità di Horizon Forbidden West, oltre che nuove animazioni per i personaggi

Sarebbero previste nuove opzioni grafiche, caricamenti ultra-rapidi e un alto numero di opzioni di accessibilità

I primi rumor legato allo spin-off multiplayer parlerebbero di un gioco in sviluppo sia per PlayStation 5 che per PC

parlerebbero di un gioco in sviluppo Stando ai primi dettagli trapelati, parliamo di un multiplayer co-op in pieno stile Monster Hunter , con gli utenti che dovranno cacciare in gruppo le creature presenti nel gioco

, con gli utenti che dovranno cacciare in gruppo le creature presenti nel gioco Le opzioni di personalizzazione del proprio personaggio sarebbero tante

La componente co-op era stata pensata prima per Zero Dawn e poi per Forbidden West, ma Guerrilla non è mai riuscita ad aggiungerla ai 2 titoli, optando così per un gioco standalone spin-off

Ovviamente, tutte queste informazioni al momento devono restare nella sfera delle indiscrezioni, almeno fino alle prime conferme ufficiali. In primis infatti bisognerà capire se tali voci troveranno conferme, per poi aspettare i dovuti annunci che però potrebbero arrivare tra diversi mesi. Ovviamente seguiremo questa vicenda e vi riporteremo ogni aggiornamento.