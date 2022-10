Undecember sarà disponibile dal 12 ottobre, demo gratuita durante lo Steam Next Fest

Dopo il lancio in Corea del Sud il 13 gennaio, il gioco di ruolo d’azione free-to-play Undecember verrà lanciato per PC tramite Steam e FLOOR, iOS e Android il 12 ottobre in tutto il mondo, hanno annunciato l’editore LINE Games Corporation e lo sviluppatore Needs Games. La preregistrazione è ora disponibile tramite Steam e Google Play . Una demo sarà disponibile per PC come parte di Steam Next Fest 2022 a partire dal 3 ottobre. Potete vedere il trailer qui sotto.

Undecember verrà lanciato con un Battle Pass che offre oggetti di gioco, oltre a oggetti cosmetici e funzioni utili che i giocatori possono scegliere di acquistare. Conterrà anche il supporto cross-play e controller, oltre a un’interfaccia utente ottimizzata per ogni piattaforma. Di seguito una panoramica del gioco, tramite LINE Games:

Undecember è un nome di un tredicesimo mese in un calendario di dodici mesi. Con la nascita del tredicesimo Dio Serpens, il mondo di Traum è avvolto dalle tenebre. I giocatori diventeranno Cacciatori di rune per impedire al dio malvagio Serpens di risorgere, ma allo stesso tempo affronteranno il triste destino che liberarsi di Serpens porterà anche alla scomparsa degli altri dodici.

Caratteristiche