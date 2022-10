No More Heroes 3 potrebbe non essere l’ultimo capitolo della saga, parla il creator

No More Heroes si è concluso con il terzo capitolo nel 2021, come affermato dallo stesso sviluppatore Grasshopper Manufacture al momento del lancio. Tuttavia però vi è la possibilità che le cose prendano una strada diversa e che la porta verso nuovi capitoli non sia del tutto chiusa.

A prendere parola in merito è il creator della serie Goichu Suda (alias Suda51), il quale ha affermato che se il sostegno e la determinazione dei fan dovesse essere molto forte nel richiedere No More Heroes 4 , non è da escludere la possibilità di un capitolo successivo. Ecco quanto dichiarato in merito:

Sì, è vero, No More Heroes 3 è l’ultima battaglia di Travis, nessuno potrebbe dire cosa accadrà tra 10 anni, e nemmeno io posso dirlo. Se c’è una grande protesta dei fan, Travis potrebbe tornare. Proprio come Tom Cruise è tornato nei panni di Maverick

Oltre all’evidente curiosità di sapere come, nel caso, si svolgerebbero gli eventi, ciò che ci si domanda è quale potrebbe essere il ruolo di Grasshopper Manufacture nel progetto, il quale è stato acquistato da NetEase nell’ottobre dello scorso anno, prima del quale Suda ha confermato di avere cinque progetti in sviluppo.

No More Heroes 3 verrà lanciato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC l’11 ottobre, per saperne di più dovremo aspettare ulteriori dichiarazioni, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Undecember sarà disponibile a partire dal prossimo 12 ottobre? Qui il nostro articolo dedicato.