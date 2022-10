Where Winds Meet: la mappa sarà molto grande ed estesa

Annunciato al gamescom di agosto, dallo sviluppatore Everstone Studio e dall’editore NetEase, il gioco di ruolo d’azione open world ispirato a Wuxia, Where Winds Meet, ha entusiasmato molti giocatori durante la sua prima proiezione, e da allora l’interesse per l’IP è cresciuto costantemente. Il suo open world è, ovviamente, uno dei suoi aspetti che sembrava piuttosto promettente e sono emersi anche nuovi dettagli in merito.

Parlando in un’intervista con Wccftech, gli sviluppatori di Where Winds Meet presso Everstone Studio hanno rivelato che la prima versione del mondo aperto del gioco sarà più grande di 20 chilometri quadrati. Secondo gli sviluppatori, il mondo del gioco si evolverà e si espanderà continuamente, con la prima versione caratterizzata da una grande città, una vasta area selvaggia e diverse città più piccole. Di seguito la dichiarazione degli sviluppatori:

Ci aspettiamo che la prima versione abbia più di 20 chilometri quadrati, ma lo adattiamo costantemente in base al contenuto. Dato che il mondo di questo gioco ha una struttura 3D, c’è uno spazio sotterraneo e un’altitudine. Il gioco continuerà ad essere aggiornato e ampliato in futuro. La prima versione conterrà una grande città, Bianjing City, una vasta area selvaggia e piccole città.

Where Winds Meet è attualmente in fase di sviluppo per PC e console, ma non ha ancora una data di rilascio o una finestra. Un beta test è previsto per la fine dell’anno. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.