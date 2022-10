MultiVersus: Joker potrebbe essere il prossimo personaggio in arrivo, rumor

MultiVersus potrebbe ottenere Joker della DC doppiato da Mark Hamill come aggiunta al suo elenco lungo la linea. Il leaker Laisul ha pubblicato un video con una raccolta di linee vocali che ricordano il lavoro di Hamill su Joker di Batman: The Animated Series. MultiVersus ha recentemente ricevuto un trailer che mostra il gameplay del suo ultimo personaggio: Rick Sanchez di Rick e Morty.

Sebbene sia possibile che la recitazione vocale sia eseguita da qualcuno in grado di doppiare come Mark Hamill in misura notevole (Troy Baker lo ha fatto anche in passato), la tendenza del gioco a ottenere doppiatori originali per i suoi personaggi, come Kevin Conroy per Batman, indica che Hamill è probabilmente coinvolto in questo progetto. Mentre lo sviluppatore Player First Games deve ancora fare un annuncio ufficiale sulla questione, Joker come membro del roster di MultiVersus faceva parte di una fuga di notizie dell’inizio di quest’anno, insieme ad altri personaggi come Samurai Jack, Ben 10 e Scorpion di Mortal Kombat.

MultiVersus è il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play basato su incontri 2 vs. 2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); ); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il Gigante di Ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog. Al gioco verranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi, tra cui Black Adam (DC), Stripe (Gremlins) e molti altri che si uniranno al gruppo di MultiVersus nei prossimi mesi.

MultiVersus è su PlayStation 5, PlayStation , Xbox Series X|S, Xbox One e PC.