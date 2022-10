PlayStation Stars potrebbe avere un livello segreto chiamato ” Diamond”

PlayStation Stars è un nuovo programma fedeltà basato su un sistema a premi che sarà presto disponibile anche in Italia. Il programma al momento, infatti, è disponibile soltanto in Asia e non ha riscosso il successo sperato dall’azienda ( qui il nostro articolo dedicato che ne spiega le motivazioni), ma sarà presto lanciato anche in Europa ( 5 ottobre).

Il servizio, sostanzialmente, è costituito da livelli e si basa sul principio di raggiungere degli obiettivi completando delle campagne allo scopo di riceve dei premi, e pare che esista un livello aggiuntivo molto esclusivo, al quale è possibile accedere solo tramite invito diretto, denominato ” Diamond”, diamante.

Le speculazioni arrivano direttamente da Reddit e si basano su alcune immagini e scritte apparse sul sito web di PlayStation, scritte che farebbero intendere l’esistenza di questo Livello 5 ( i livelli attualmente disponibili sono 4). Ecco cosa recita la scritta ” incriminata”:

In un mare infinito di stelle, sembra che non ci sia nessun posto dove nascondersi.Ma non saresti qui se ti lasciassi fermare da sfide del genere. Benvenuto al livello 5.

Non ci sono state dichiarazioni ufficiale da parte di Sony per quanto riguarda questo livello aggiuntivo, dunque sarà necessario aspettare per una conferma o una smentita sulla questione. PlayStation Stars sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 5 ottobre, restiamo sintonizzati.