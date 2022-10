Midnight Club Remaster suggerito da un musicista

Midnight Club è una serie di videogiochi di corse automobilistiche sviluppata da Rockstar San Diego e pubblicata da Rockstar Games tra il 2000 e il 2008, nel 2012 il titolo aveva raggiunto la vendita di venti milioni di copie in tutto il mondo ma, fino a questo momento, non si era più parlato del titolo.

Pare infatti che un musicista, tramite post su Instagram con tanto di hashtag a RockStar, abbia affermato che gli sia stato chiesto l’utilizzo di una delle sue canzoni per la realizzazione di un trailer di Midnight Club: Los Angeles. Dal post in questione è passato molto tempo ed inizialmente, vista l’assenza di una risposta da parte della casa di sviluppo, si era pensato che la traccia dovesse essere utilizzata per un remake fan-made lasciando la possibilità che la canzone fosse effettivamente stata concessa in licenza per l’uso nel trailer della build creata dai fan. Tuttavia però, la canzone utilizzata nel trailer della build non è la stessa.

Rockstar Games continua a tenere un ostinato silenzio su Midnight Club: Remastered, anche se quest’ultima sta prendendo velocemente piede nella community. Tuttavia per saperne di più non resta che aspettare una smentita o una conferma da parte della casa di sviluppo, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che PlayStation Stars potrebbe nascondere un ” livello segreto”? Qui il nostro articolo dedicato.