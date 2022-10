Warhammer 40000 Darktide: il nuovo trailer mostra la classe Preacher dell’archetipo Zelota

Fatshark ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo FPS Warhammer 40000: Darktide. Questo è interessante in quanto mostra come funziona il sistema di classi nel gioco. Ricordiamo che dal 14 ottobre al 16 ottobre si svolge la closed beta dedicata al titolo.

Potete scegliere tra quattro archetipi: Zelota, Veterano, Psionico e Ogryn. Inoltre potete specializzarvi ulteriormente con una classe e il trailer mostra in particolare la classe Preacher all’interno dell’archetipo Zelota. Come potete immaginare, lanciafiamme e martelli sono di comune utilizzo in questa classe, perché è così che epurate al meglio gli eretici, anche se le loro armi di base sono asce da combattimento e fucili automatici. Darktide è un gioco multiplayer cooperativo per 4 giocatori ambientato nell’ambientazione di Warhammer 40000. Si svolge su Atoma Prime, dove un culto di eretici, l’Ammonizione, ha preso il controllo. L’Inquisizione arriva sul pianeta per combattere contro il Caos e incarica i giocatori di avventurarsi nell’alveare su Tertium e combattere per la propria sopravvivenza. Di seguito una panoramica:

Riconquistate la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d’azione. Warhammer 40000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide. Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un’inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell’intera città. Insieme ai tuoi alleati dell’Inquisizione, dovrete eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos. Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere.

Caratteristiche

Salvate Tertium dalla rovina

Dalle incandescenti fabbriche alla decadente area di manutenzione dell’acqua colpita dall’incessante pioggia acida, la città alveare di Tertium è un luogo aspro e inclemente persino nei momenti migliori. Il vostro compito è unirvi alle missioni della fervente Inquisizione per sterminare le minacce che si nascondono nelle profondità della città alveare o morire provandoci.

Warhammer 40000: Darktide sarà disponibile del 30 novembre su PC.