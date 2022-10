Soul Hackers 2: Atlus pubblica il primo aggiornamento

Atlus ha rilasciato il primo, grande aggiornamento per Soul Hackers 2 ( puoi leggere qui la nostra rensione). Il titolo è stato rilasciato a livello globale lo scorso 26 agosto ed il nuovo aggiornamento, oltre alla correzione di alcuni bug di routine, implementa all’interno del gioco quattro nuovi Demoni e nuove funzioni come Dash, una funzionalità che aumenta la velocità di movimento di Ringo sia nei dungeon che nelle aree di campo.

Dash ovviamente non è l’unica funzionalità aggiunta; grazie infatti a quella Scatto, l’abilità Evocatore “Passo dell’assassino” renderà il giocatore non individuabile dai nemici; è stata aggiunta anche una modalità battaglia ad alta velocità con la possibilità di passare dalla modalità ” lenta” a quella ” veloce” in pochissimo tempo.

Per quanto riguarda le correzioni ed i bug sono molte le migliorie apportate da questo nuovo aggiornamento, in generale anche i tempi di caricamento di Soul Hackers 2 dovrebbero essere stati notevolmente ridotti. Ma ecco, di seguito, le note sulla patch tramite il sito ufficiale:

Funzionalità:

Funzione Dash – Aggiunta una funzione “Dash” al movimento di Ringo nei dungeon e nei campi. Puoi passare da “Normale” a “Dash” come preferisci. (Con l’aggiunta della funzione Scatto, l’effetto dell’abilità Evocatore “Passo dell’assassino” è stato modificato in “Diventa non rilevabile dai nemici per una distanza fissa”.

Risoluzione Bug:

Modificato “Elaborazione di terminazione dei suggerimenti per la schermata di caricamento” per accelerare i tempi di caricamento.

“Comandi di scelta durante l’aumento del livello dell’anima” rivisti per ridurre gli errori causati dal premere i pulsanti.

Quando selezioni un negozio dalla mappa della città, ora viaggerai velocemente direttamente all’interno del negozio.

Modificata la “frequenza delle apparizioni dei nemici” nei dungeon.

Modificata la facilità di ereditare le abilità durante Demon Fusion.

Altri piccoli aggiustamenti.

Quattro nuovi demoni

Aitvara

Iside

Neko Shogun

Pixie (Devil Summoner: Soul Hackers Ver.)

Insomma le migliorie e le implementazioni introdotte in questo primo, grande aggiornamento non sono per niente scarse, restiamo sintonizzati sulla questione per ulteriori e futuri aggiornamenti. Soul Hackers 2 è disponibile per per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.