Prime Matter e Ravenscourt: previste cinque demo allo Steam Next Fest

Prime Matter e Ravenscourt stanno per pubblicare cinque demo per PC in occasione dello Steam Next Fest. L’evento, che si svolgerà su Steam dal 3 al 10 ottobre e vedrà numerose demo di giochi, live streaming degli sviluppatori e chat su una vasta gamma di titoli.

Allo stesso tempo, saranno pubblicati anche due nuovi trailer. Il primo gameplay trailer per Floodland, che offre ai giocatori una visione della meccanica, del ritmo e dell’interfaccia di questo fantastico nuovo survival city builder e un nuovo trailer d’annuncio che mostra la coinvolgente avventura narrativa di Kona II: Brume. A questo evento globale ci saranno una serie di titoli dell’azienda Prime Matter / Ravenscourt, che coprono generi che vanno dal city builder, all’avventura, all’azione. Di seguito una panoramica: