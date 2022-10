IIDEA: ecco i finalisti dei Video Game Student Awards

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato i finalisti dei Video Game Student Awards, l’iniziativa nata con l’obiettivo di premiare l’inventiva ed il talento delle nuove generazioni di creatori di videogiochi. I riconoscimenti sono tre: Fresco, Luna e Strano Awards; ognuno dei quali ha una giuria specializzata e dedicata al premio in questione. Ma vediamo nello specifico, per ogni premio, giuria e finalisti.

Fresco Award : la giuria è composta da David Gallo (One O One Games), Fabio Pochet (Ubisoft Milan), Fabio Respighi (Nacon Studio Milan), Alessandro Cetrulo (Milestone), ed ha selezionato come finalisti 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Unearthed di RED Team. Scopo di questo premio è quello di andare a riconoscere il videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream.

Luna Awards : giuria composta da Valerio Di Donato (34BigThings), Marco Ponte (Nacon Studio Milan), Michele Caletti (Milestone), Riccardo Stucchi (Ubisoft Milan) e Samuele Perseo (Reply Game Studios. I finalisti sono 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Memories Remain di Botte Piccola; il premio è volto a riconoscere il prodotto con maggior potenziale di successo commerciale.

Strano Award: giuria composta da Selvaggia Salvati (Ubisoft Milan), Andrea Basilio (Milestone), Giuseppe Enrico Franchi (34BigThings), Katrin Ann Orbeta (Mash & Co.) e Luigi Di Guida (dpstudios), ha selezionato come finalisti Dirty Paws di SpaceDuck Studio, Keybound di Keyboiz e Kill PID di Dead Code Games. Scopo del premio, come da titolo, è quello di individuare il prodotto che ha la peculiarità di essere il " più diverso" e folle tra tutti.

La premiazione per questa fantastica iniziativa di IIDEA avverrà sul palco dell'Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano nel corso della quale verranno svelati i vincitori dei tre diversi riconoscimenti, ai quali verrà assegnato un premio in denaro di 2.000 euro. Il programma completo dell'evento è disponibile a questo indirizzo; non ci resta che aspettare per scoprire chi saranno i fortunati e talentuosi vincitori. Restiamo sintonizzati.