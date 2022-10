Asus presenta i nuovi Vivobook 15 e Vivobook 15X OLED

ASUS ha annunciato la prossima disponibilità italiana di due nuovi modelli parte della line up 2022 di notebook ASUS Vivobook, rivolta a un pubblico sempre al passo coi tempi e che ricerca prodotti capaci di stupire. La gamma Vivobook 2022 offre dei perfetti laptop per la vita di tutti i giorni, sempre pronti a svolgere con leggerezza la propria agenda, sia che si tratti di lavoro d’ufficio o personale, di presentazioni o di gioco. Per i carichi di lavoro più impegnativi, l’ultimo processore Intel Core i7 (i5 per Vivobook 15X OLED) di dodicesima generazione è significativamente più veloce della generazione precedente. E con 8 GB di memoria veloce e 512 GB di archiviazione SSD, c’è un sacco di potenza in riserva quando il gioco si fa duro. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Vivobook 15 offre prestazioni di altissimo livello grazie all’ultimo processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione per semplificare ogni attività, che si tratti di streaming, navigazione, editing, video chat o semplicemente di occuparsi degli affari di casa. Vivobook 15X OLED si differenzia all’interno della gamma per il suo display con aspect ratio a 16:9. Questo schermo OLED HDR NanoEdge è superluminoso e offre una gamma cromatica DCI-P3 al 100% di livello cinematografico per colori ultravividi.

Il primo display OLED per laptop con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms offre molto di più, oltre ai colori e alla qualità migliori per qualsiasi contenuto: giochi, creazione, lavoro quotidiano e intrattenimento multimediale possono beneficiare di un’esperienza più fluida che mai. Vivobook 15X OLED è dotato di una cerniera lay-flat progettata con precisione che consente di condividere facilmente i contenuti con gli altri o di collaborare con un gruppo di persone intorno a un tavolo.

Vivobook 15 sarà disponibile da fine ottobre in diverse colorazioni al prezzo consigliato al pubblico di 919€, mentre Vivobook 15X OLED è già disponibile al prezzo consigliato di 839€.