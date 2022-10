NHL 23: rivelato il contenuto del bonus pre-ordine

NHL 23 è l’ultimo capitolo di una lunga serie di videogiochi dedicati allo sport invernale di Hockey su ghiaccio di EA Sports. Il titolo sta per arrivare su console di nuova generazione ( la serie non è ancora stata introdotta su PC) ed implementa all’interno del titolo tantissime novità, come ad esempio squadre miste femminile e maschili. Oggi, a pochissime settimane dal rilascio, è stato svelato quello che sarà il contenuto bonus in caso di pre-ordine, eccolo di seguito:

X-Factor Women’s HUT Choice Pack (1 di 4)

5 sblocchi di abilità della zona del fattore X di World of Chel

Autografato Sarah Nurse World of Chel Jersey (digitale)

Be A Pro X-Factor Slot Slot Unlocks (2), XP Boost e Bonus Trait Points

Il bonus pre-ordine per NHL 23 rappresenta quindi una specie di mix tra cosmetici, valute di gioco e abilità sbloccate; tutto sommato un bottino piuttosto consistente. Al momento è possibile pre-ordinare il titolo in formato digitale sia sul PlayStation Store che sul Microsoft Store, l’uscita effettiva è fissata per il prossimo 14 ottobre. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che l’azienda IIDEA ha annunciato i finalisti per i Game Student Award? Qui il nostro articolo dedicato.