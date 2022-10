Disponibili le Stealth 700 Gen 2 Max su PlayStation di Turtle Beach

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, annuncia oggi che le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX per PlayStation sono finalmente disponibili. Per i fan PlayStation che giocano con PS5 e PS4, le Stealth 700 Gen 2 MAX espandono la compatibilità a Nintendo Switch, PC Windows e Mac, mentre la connettività Bluetooth rende le 700 MAX ideali per il gioco mobile. La batteria di lunga durata, oltre 40 ore, si aggiunge alla già impressionante suite di caratteristiche audio e di comfort che da anni rendono la serie Stealth 700 di Turtle Beach la più venduta tra le cuffie wireless premium. Le Stealth 700 Gen 2 MAX di Turtle Beach, sono disponibili in uno splendido blu cobalto con finiture in rame o in nero con finiture in argento a un prezzo consigliato di 199,99 €.

Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

“Insieme alla pluripremiata suite di funzioni offerte dalle nostre cuffie della serie 700, la compatibilità multipiattaforma e l’eccezionale durata della batteria delle Stealth 700 Gen 2 MAX le rendono molto interessanti per i giocatori PlayStation che cercano un sound e un comfort di alto livello. I nostri modelli MAX per Xbox sono stati lanciati all’inizio dell’anno con grande successo di critica e di pubblico. Ora, i giocatori di PS5 e PS4 possono sperimentare il potente audio di gioco 3D, il comfort ineguagliabile e le tecnologie audio esclusive di Turtle Beach, come il Superhuman Hearing, che rendono le nostre cuffie una scelta premium per gli hardcore gamer”.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX di Turtle Beach per PlayStation offrono un’esperienza audio di alto livello su più sistemi. Con la semplice pressione di uno switch sul trasmettitore USB wireless, i giocatori possono utilizzare le loro cuffie con PS5 e PS4, Nintendo Switch, PC Windows e Mac e sperimentare l’immersivo suono 3D spatial surround sound, le caratteristiche premium e il comfort leader di categoria per cui la serie Stealth 700 è rinomata. I grandi altoparlanti Nanoclear da 50 mm di Turtle Beach offrono un suono potente e coinvolgente, mentre il microfono flip-to-mute ad alta sensibilità delle 700 MAX offre un’esperienza di chat cristallina. I cuscinetti in memory foam con gel rinfrescante Aerofit sono dotati della tecnologia ProSpecs, brevettata da Turtle Beach e adatta agli occhiali, che garantisce una vestibilità confortevole per ore con o senza occhiali.

Grazie al Bluetooth e alla funzionalità dual wireless di Turtle Beach, i giocatori possono anche chattare su Discord, rispondere alle chiamate e ascoltare musica mentre giocano. Il Bluetooth rende le Stealth 700 Gen 2 MAX ideali anche per il gioco in mobilità su dispositivi iOS e Android compatibili, nonché per la connessione alla companion app delle cuffie, dove sarà possibile attivare Superhuman Hearing e regolare i preset audio, il monitoraggio del microfono e altre impostazioni a proprio piacimento.