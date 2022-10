Overwatch 2: Blizzard lancia una nuova iniziativa, chiusi i server del primo capitolo

Secondo quanto annunciato recentemente sulla pagina ufficiale di Overwatch su Twitter, Blizzard Entertainment ha in serbo molte sorprese dai giocatori in vista dell’imminente lancio di Overwatch 2, titolo che arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 nella giornata di domani, martedì 4 ottobre 2022. Ricordandovi ulteriormente che l’opera sarà free-to-play ed è disponibile il pre-load per chi ha prenotato il Pacchetto Osservatorio a €39.99, la compagnia rende i giocatori i protagonisti di una nuova iniziativa.

Denominata con l’hashtag #SeeYouOnTheOtherSide, i giocatori potranno condividere i momenti più belli vissuti in Overwatch, come può essere una bella giocata, cinematiche e tanto altro. Insomma, questo è un omaggio sicuramente molto apprezzato che rende proprio i player protagonisti assoluti, in vista del lancio di Overwatch 2. Ovviamente, è ufficiale la chiusura dei server del primo capitolo, dato che nella giornata di domani il suo sequel sarà accessibile a tutti.

Manca veramente poco al lancio del gioco tanto atteso, e noi della redazione di GamesVillage vi proporremo degli articoli dedicati che arriveranno nei prossimi giorni. Rimanete sintonizzati per non perdervi alcun aggiornamento.

We’re celebrating our transition to the next chapter with #SeeYouOnTheOtherSide! Use the hashtag to share your favorite memories from Overwatch 1 and get hyped for what the future holds! 🎉

Gameplay highlights, your favorite cinematic, a funny story – we wanna see it all 👀

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 2, 2022