Onrush: annunciata la chiusura dei server

Onrush, il gioco di corse a squadre di Codemasters, chiuderà i suoi server a novembre. In un articolo “Online Services Update”, Electronic Arts, che possiede Codemasters, ha dichiarato: “Dato che il numero di giocatori nelle modalità online sta scendendo a livelli bassi, chiuderemo i server dal 30 novembre 2022″. Chi vuole continuare a giocare può comunque dedicarsi al gioco offline.

Uscito nel giugno 2018, Onrush è stato sviluppato da Codemasters Evo, i resti di Evolution Studios di Sony, che ha sviluppato Driveclub. Il gioco è stato pubblicato con discreti apprezzamenti da parte della critica, ma le scarse vendite hanno portato, secondo quanto riferito, al licenziamento di alcuni dipendenti dello studio, tra cui il direttore Paul Rustchynsky. Dopo aver ricevuto la modalità classificata in un nuovo aggiornamento, il gioco è stato aggiunto al Game Pass pochi mesi dopo il lancio.

Onrush è attualmente disponibile per Xbox One e PS4. Per quanto riguarda Codemasters, si dice che stia lavorando a nuovi titoli WRC e F1, mentre il suo studio di Cheshire si è fuso con Criterion Games per lavorare al prossimo Need for Speed. Secondo quanto riferito, il reveal è “imminente” e i playtest si svolgeranno dal 13 al 18 ottobre. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nelle prossime settimane.