God of War Ragnarok: svelata la durata del gioco?

L’attesa per God of War Ragnarok è enorme e continua a crescere man mano che ci avviciniamo al lancio del gioco a novembre. Sony e lo sviluppatore SIE Santa Monica Studio hanno mantenuto un certo riserbo e sono stati chiaramente molto attenti a ciò che rivelano e non rivelano, ma sembra sia emersa comunque una notizia che rientra in quest’ultima categoria.

Il giornalista Tom Henderson ha pubblicato un rapporto su Insider-Gaming in cui sostiene che il titolo avrà una durata di circa 40 ore, di cui circa 20 ore saranno necessarie per completare la storia. L’avventura principale prevede circa tre ore e mezza di scene tagliate in totale, mentre le restanti 20 ore comprendono i contenuti secondari, di cui circa un’ora per le scene tagliate aggiuntive.

Naturalmente, il tempo che si può dedicare al gioco dipenderà da ogni singolo giocatore e varierà in base al suo stile di gioco, ma come da rapporto, queste sono le cifre stimate. Se sono esatte, ciò significa che la storia principale di God of War Ragnarok è lunga all’incirca quanto quella del suo predecessore del 2018, mentre offre circa il doppio dei contenuti secondari.

Recentemente è stato riportato che le dimensioni del gioco. God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre per PS5 e PS4.