Tower of Fantasy: Vera in arrivo il 20 ottobre

Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato che Vera, il primo grande aggiornamento di Tower of Fantasy, sarà disponibile gratuitamente il 20 ottobre sul sito ufficiale, oltre che su App Store e Google Play. Inoltre, i membri della community Steam potranno scaricare e giocare il gioco completo insieme alla nuova espansione lo stesso giorno.

L’espansione Vera presenta due ambienti distinti: la natura selvaggia e irradiata del Deserto Gobby e, al centro, la città cyberpunk di Mirroria. La città scintillante può sembrare a prima vista un’oasi che offrire una tregua dall’aspro Deserto Gobby, ma i Wanderers scopriranno presto che è piena di pericoli e scontri imminenti.

Entrambe le aree offriranno ai Wanderers una nuova serie di missioni, eventi, incursioni, incarichi, mostri e boss leggendari da superare, oltre a nuovi veicoli da scoprire e armi da padroneggiare. Ma è in una sezione del Deserto Gobby, nota come Grayspace, che si trova la sfida più grande. Entrando nel Grayspace l’intero ambiente si oscura, portando con sé un senso di inquietudine e la possibilità di incontrare le Entità del Grayspace, i nemici che abitano questa zona. Le Entità del Grayspace si presentano in molte forme e sono responsabili del crescente deterioramento della già fragile ecologia di Vera. Le più letali sono note come Abyssant, ma per i Wanderers abbastanza coraggiosi da affrontarle le ricompense saranno generose.

Per avere un assaggio dell’azione che ci aspetta in Vera, potete sare un’occhiata qui sotto al nuovo video pubblicato, in cui si vedono alcuni dei nuovi personaggi, Lin, Ruby e Saki Fuwa, che arriveranno in Tower of Fantasy.

Level Infinite e Hotta Studio organizzeranno anche uno speciale evento in streaming il 13 ottobre quando qui in Italia saranno le 22:00 su Youtube, Twitch e Twitter. Lo streaming offrirà uno sguardo approfondito all’aggiornamento completo di Vera. I fan potranno aspettarsi contenuti esclusivi, nuovi annunci, ricompense e altro ancora.