PGA Tour 2k23: anche Steph Curry sul green

PGA TOUR 2K23 aumenta la presenza di star con l’introduzione di Stephen Curry, cestista dei Golden State Warriors.

Il quattro volte campione NBA, MVP delle Finals del 2022 e otto volte All-Star, considerato da molti il più grande tiratore della storia dell’NBA, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo. Quando non tira da tre, si misura sul campo da golf, è un appassionato e una gradita aggiunta al roster di PGA TOUR 2K23.

Stephen Curry sarà disponibile per tutti i giocatori come download gratuito al momento del lancio e indosserà il caratteristico cappellino regolabile Under Armour Curry Iso-Chill Golf, le scarpe Charged Curry SL, la polo Curry Polar e i pantaloncini Curry Limitless.

Ma Curry non è l’unico a lasciare il parquet e a scendere in campo.

Anche la leggenda del basket Michael Jordan sarà giocabile al lancio per i giocatori che preordinano PGA TOUR 2K23 Standard Edition o acquistano la Deluxe Edition o la Tiger Woods Edition. Jordan è incluso nel Michael Jordan Bonus Pack. I giocatori possono sfidare i due grandi della pallacanestro in una gara di esibizione in locale o online per determinare quale stella del basket sia la migliore o sfidare un’élite di professionisti del PGA TOUR, tra cui: Tiger Woods, Xander Schauffele, Tony Finau, Brooke Henderson, Lydia Ko e altri ancora.

Qui sotto potete vedere il tweet sull’account ufficiale del gioco che mostra Curry in azione.