Classifica italiana: Splatoon 3 continua a dominare

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentanovesima settimana del 2022, dal 19 al 25 settembre. In testa alla classifica, si divide l’accoppiata delle due precedenti settimane: è Splatoon 3, che per la terza settimana consecutiva è primo, mentre NBA 2k23 perde una posizione ed è terzo nella sua versione PS4. Tra di loro, neanche a dirlo, il sempre eterno GTA V, sempre in versione PlayStation 4. Per quanto riguarda la classifica PC, in prima posizione c’è A Way Out, con ben quattro titoli della serie Wolfenstein tra i primi 10. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 SPLATOON 3* – SWITCH

2 GRAND THEFT AUTO V – PS4

3 NBA 2K23 – PS4

4 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

5 F1 22 – PS4

6 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

7 METRO: 2033 REDUX – SWITCH

8 STRAY – PS5

9 NBA 2K23 – PS5

10 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

CONSOLE

1 SPLATOON 3* – SWITCH

2 GRAND THEFT AUTO V – PS4

3 NBA 2K23 – PS4

4 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

5 F1 22 – PS4

6 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

7 METRO: 2033 REDUX – SWITCH

8 STRAY – PS5

9 NBA 2K23 – PS5

10 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

PC

1 A WAY OUT ELECTRONIC ARTS

2 DEVIL MAY CRY 5

3 WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

4 WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD

5 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

6 HORIZON ZERO DAWN

7 TEKKEN 7

8 GRAND THEFT AUTO V

9 WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD

10 WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail