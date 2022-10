Soulstice: il team di Reply Game Studios tra i protagonisti di PRESS START

Nata dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di aziende, tra cui Reply Game Studios, che nell’ultimo anno hanno lavorato per creare una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria videoludica italiana, PRESS START – Video Game Student Conference

Numerose le conferenze in programma e molti gli ospiti attesi, tra i quali il team di Reply Game Studios, autore di Soulstice (qui la nostra recensione del gioco). PRESS START – Video Game Student Conference aprirà i battenti venerdì 7 ottobre alle 10:30, primo appuntamento con il team Reply Game Studios alle 14:00 con il panel dedicato alla Programmazione che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Mattia Frigerio, Lead Programmer di Reply Game Studios. La prima giornata si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards, i premi che IIDEA ha istituito per valorizzare la creatività degli studenti. Tre i riconoscimenti che saranno assegnati – da altrettante giurie – ai più originali progetti realizzati in lavori di gruppo: Luna Award, la cui giuria sarà capitanata da Samuele Perseo (Product Manager di Reply Game Studios), Fresco Award e Strano Award. Sabato 8 ottobre Christian Ronchi, Lead Artist di Reply Game Studios, sarà tra i protagonsti dell’incontro dedicato all’Art Direction, seguito dai panel Marketing/Comunicazione cui parteciperà Samuele Perseo e Narrative Design con Fabio Pagetti, Creative Director di Reply Game Studios. Il team di Reply Game Studios sarà presente anche nell’area matchmaking per fare recruiting di nuove risorse. Sarà possibile seguire i panel e la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale dell’evento. Qui il programma completo di PRESS START – Video Game Student Conference.