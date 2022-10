Roller Champions: domani 4 ottobre arriva Dragon’s Way, nuovo trailer

Da domani 4 ottobre sarà disponile Dragon’s Way, la nuova stagione di Roller Champions, lo sportivo su pattini targato Ubisoft. Proprio per questo, è stato pubblicato un nuovo trailer gameplay, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come fatto sapere precedentemente dagli sviluppatori, questa season porterà tre nuove arene a tema Asia antica: Bangkok Arena in Thailandia, Zen Temple in Giappone e Dragon Temple in Cina. Ci sarà anche un nuovo game pass, che porterà l’outfit ninja leggendario e quello di Sun Wukong, insieme a tanti altri oggetti cosmetici.

Arrivano anche dei miglioramenti nel matchmaking e gli inviti crossplay.

Qui sotto potete vedere il trailer della stagione Dragon’s Way di Roller Champions, ricordandovi che la precedente era la Febbre del Sabato Sera.