PlayStation: i giochi in sviluppo emergono da un documento condiviso in rete

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei possibili titoli del franchise di Horizon in sviluppo. Tali giochi (per PlayStation 5 e PC) sono spuntati fuori tramite un documento interno di Sony Interactive Entertainment arrivato in un primo momento nelle mani della redazione Gematsu, per poi essere condiviso in rete tramite il forum Resetera.

In questo documento sono presenti alcuni giochi già pubblicati e quindi conosciuti (e in arrivo su PC), oltre ad altri titoli indicati con i rispettivi nomi in codice, attualmente in sviluppo presso gli studi partner del colosso giapponese (e quindi esclusive PlayStation). Prima di condividere l’elenco dei giochi, vi specifichiamo che non si tratta di nulla di ufficiale o confermato, ma che allo stesso tempo molti insider considerano come informazioni attendibili:

Horizon Zero Dawn Remastered – PS5

Horizon Forbidden West DLC

Horizon Forbidden West – PC

Horizon Call of the Mountain – PSVR2

Horizon Online – PS5 e PC

Destruction All Stars – PS5 (contenuti aggiuntivi?)

Rise of the Ronin – PS5

Sackboy Una Grande Avventura – PC

Returnal – PC

Ocean (nome in codice) di Kojima Production: probabilmente si tratta di Death Stranding 2

Heartbreak (nome in codice) di Firesprite – possibile titolo horror

Carbon (nome in codice) di Sumo Digital – possibile sparatutto online PVP per PS5

Redstar (nome in codice) di Lucid Games – remake di Twisted Metal per PS5?

Camden (nome in codice) di London Studio – possibile titolo online PS5

Bates (nome in codice) di Ballistic Moon

Nelle scorse settimane si vociferava di un possibile Showcase o State of Play di Sony previsto nel periodo autunnale, ma dato che questi giochi sono tutti indicati con nomi in codice e senza troppe informazioni disponibili, è probabile che il loro (possibile) reveal possa non essere previsto nell’immediato.