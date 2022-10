Labyrinth of Galleria The Moon Society: il nuovo trailer annuncia la data di uscita

Nippon Ichi Software e NIS America hanno annunciato, tramite lo story trailer, la data di uscita del nuovo capitolo della serie Labyrinth of Galleria, intitolato The Moon Society. Il gioco sarà disponibile dal 17 febbraio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Al momento è disponibile il pre – ordine per la Limited Edition. Di seguito una panoramica:

Dai creatori di Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk arriva una nuova storia nell’avventura di esplorazione di dungeon piena di fascino e mistero. Labyrinth of Galleria: The Moon Society offre avventure dungeon crawling con nuovi miglioramenti della qualità della vita e 50 ore di esplorazione insieme a un cast di compagni completamente personalizzabili per eseguire i vostri ordini. Usate una varietà di patti e soldati fantoccio per personalizzare una squadra di un massimo di 40 combattenti per tuffarti nell’oscurità e scoprite i segreti con il Labirinto della Galleria se ne avete il coraggio.

Non qui, ma da qualche parte lontano…Scoprite cosa si nasconde nelle misteriose profondità del labirinto. Come spirito che dimora all’interno della Lanterne de Fantasmagorie, partirete sotto la direzione di Madame Marta per esplorare il labirinto sotterraneo e trovare i Curios che giacciono sepolti sotto Galleria Manor. Questa stessa storia è solo l’inizio della curiosa saga che sta per iniziare.

Caratteristiche

Assemblate e personalizzate una squadra composta da un massimo di 40 soldati fantoccio.

Godetevi oltre 50 ore di esplorazione e combattimento di dungeon e scoprite molteplici finali in questo successore spirituale di Labyrinth of Refrain.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society sarà disponibile dal 17 febbraio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.