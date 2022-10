Need for Speed: a breve l’annuncio dell’ultimo capitolo

Need for Speed è stato al centro di un rumoroso chiacchiericcio per quanto riguarda la rivelazione del prossimo capitolo del famoso franchise; nei giorni scorsi infatti il noto insider Tom Henderson aveva dichiarato che l’annuncio era imminente e che ci sarebbe stato addirittura un playtest tra il 13 ed il 18 ottobre ( qui il nostro articolo dedicato):

Queste voci vengono fortemente confermate dai recenti avvenimenti; questa volta però a far parlare del titolo sono Electroinc Art e Codemasters stesso, tramite uno scambio di tweet sul famoso social network. Lo scambio di battute è incentrato su un accidentale rivelazione, mentre l’account ufficiale del gioco invita a tenere gli occhi aperti. L’annuncio imminente è dunque praticamente certo.

Il prossimo gioco del famoso franchise dovrebbe chiamarsi NFS Unbound, ambientato a Lake Shore City, con sede a Chicago. Un filmato trapelato in rete qualche tempo fa mostrava inoltre un paio di ali simili a graffiti che spuntavano da un veicolo dopo un salto.

Sebbene il rilascio fosse previsto a novembre, il titolo è poi slittato al mese successivo, questo quindi rappresenterebbe una vera e proprio rivelazione anticipata. Unbound non sarà un titolo cross-gen , ma esclusivo per Xbox Series X/S, PS5 e PC; per saperne di più al riguardo dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa di sviluppo, restiamo sintonizzati.

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022