Dungeons & Dragons Draghi dell’Isola delle Tempeste: il set introduttivo è ora disponibile all’acquisto

Il set introduttivo di Dungeons & Dragons: Draghi dell’Isola delle Tempeste è, a partire da oggi, disponibile all’acquisto in lingua inglese; la versione italiana del titolo ( insieme a quelle francesi, tedesche e spagnole) sarà disponibile a partire dal prossimo 18 ottobre.

Questo set introduttivo è stato studiato e sviluppato per i nuovi giocatori; è caratterizzato infatti da una serie di missioni epiche alla ricerca di tesori e al combattimento contro temibili creature. Di particolare interesse è il fatto che questo set introduttivo sarà implementato all’interno del sistema scolastico americano. Sarà infatti aggiunto nei kit scolastici ispirati a Dungeons & Dragons e sarà, proprio perché sviluppato e studiato per i neofiti, destinato agli studenti di fascia compresa tra i 10 ed i 14 anni.

Secondo i recenti studi infatti, questo gioco avrà la capacità di far migliorare le doti linguistiche e di rafforzare le competenze di risoluzione dei problemi e le abilità interpersonali.

Il set include le regole del gioco, un libretto di avventure, cinque personaggi pronti per giocare e sei dadi da gioco poliedrici. Da oggi è quindi possibile ordinare il titolo in lingua inglese o pre ordinarlo in italiano su Amazon ma è possibile l'acquisto anche in versione digitale su D&D Beyond e Roll20.